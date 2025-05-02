Измеряли "на глаз": газозаправки в Акмолинской области наказали за обман
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Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по Акмолинской области выявил грубые нарушения в сфере реализации сжиженного газа, передаёт BaigeNews.kz.
В результате внеплановых проверок двух автогазозаправочных станций установлено, что при продаже топлива использовались неповеренные средства измерений, что противоречит требованиям законодательства о единстве измерений.
Подобные нарушения создают риск обмана потребителей и нарушают их права. В отношении нарушителей вынесены административные штрафы на общую сумму 1 061 640 тенге.
Как сообщили в департаменте, с начала 2024 года в регионе проведена широкомасштабная кампания по контролю за соблюдением метрологических требований. Все более чем 20 субъектов, реализующих сжиженный газ в Акмолинской области, прошли профилактический контроль. В каждом случае зафиксированы нарушения, главным образом — эксплуатация оборудования без обязательной поверки.
В рамках проведённых мероприятий:
- 22 субъекта включены в план профилактического контроля;
- 14 организациям выданы предписания об устранении нарушений;
- запрещено использование 84 единиц неповеренного оборудования;
- по фактам нарушений возбуждено административное производство по статье 462 КоАП РК.
В ведомстве подчеркнули, что главная цель подобных проверок — защита прав потребителей и обеспечение прозрачности расчётов. Использование неповеренных приборов подрывает доверие граждан и наносит ущерб как потребителям, так и добросовестным участникам рынка.
Гражданам, столкнувшимся с подобными нарушениями, рекомендуют обращаться в территориальные органы технического регулирования и метрологии.
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