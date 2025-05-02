Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по Акмолинской области выявил грубые нарушения в сфере реализации сжиженного газа, передаёт BaigeNews.kz.

В результате внеплановых проверок двух автогазозаправочных станций установлено, что при продаже топлива использовались неповеренные средства измерений, что противоречит требованиям законодательства о единстве измерений.

Подобные нарушения создают риск обмана потребителей и нарушают их права. В отношении нарушителей вынесены административные штрафы на общую сумму 1 061 640 тенге.

Как сообщили в департаменте, с начала 2024 года в регионе проведена широкомасштабная кампания по контролю за соблюдением метрологических требований. Все более чем 20 субъектов, реализующих сжиженный газ в Акмолинской области, прошли профилактический контроль. В каждом случае зафиксированы нарушения, главным образом — эксплуатация оборудования без обязательной поверки.

В рамках проведённых мероприятий:

22 субъекта включены в план профилактического контроля;

14 организациям выданы предписания об устранении нарушений;

запрещено использование 84 единиц неповеренного оборудования;

по фактам нарушений возбуждено административное производство по статье 462 КоАП РК.

В ведомстве подчеркнули, что главная цель подобных проверок — защита прав потребителей и обеспечение прозрачности расчётов. Использование неповеренных приборов подрывает доверие граждан и наносит ущерб как потребителям, так и добросовестным участникам рынка.

Гражданам, столкнувшимся с подобными нарушениями, рекомендуют обращаться в территориальные органы технического регулирования и метрологии.