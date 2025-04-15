Трудовую деятельность начал в 2003 году менеджером Управления по работе с клиентами Банка Петрокоммерц Российской Федерации.

В 2006-2008 годах проработал специалистом в финансовом департаменте инвестиционного банка "Сити" в Лондоне (Великобритания), Праге (Чехия).

В 2008-2014 годах являлся старшим аналитиком, помощником вице-президента, вице-президентом Регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестиционного банка "Сити" (Великобритания).

С 2014 по 2015 годы занимал должность вице-президента Региональной группы стратегического планированияи анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африки инвестиционного банка "Сити" Великобритании.

После был главным финансовым директором, заместителем председателя правления, старшим вице-президентом Ситибанк Казахстана. С 2017 по 2020 годы работал в должности главного финансового директора по России, Украине и Казахстану, старшего вице-президента Ситибанк Российской Федерации. В 2020 году назначен на должность регионального директора по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего востока и Восточной Европы инвестиционного банка "Сити" (ОАЭ).