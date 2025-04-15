Изменён состав cовета директоров фонда "Самрук-Қазына"
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Решением единственного акционера АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" Канат Шарлапаев избран членом совета директоров общества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KASE.
С учётом этого изменения совет директоров фонда теперь состоит из семи человек: Олжас Бектенов, Канат Шарлапаев, Вонг Хэн Файн, Нурлан Жакупов, Болат Жамишев, Сутера Лука, Мохаммед Джамиль Аль Рамахи.
Канат Шарлапаев родился в 1981 году в Российской Федерации. Окончил Саратовский социально-экономический университет, Крэнфилдскую школу менеджмента (Великобритания) по специальности экономист, магистр финансов и управления.
Трудовую деятельность начал в 2003 году менеджером Управления по работе с клиентами Банка Петрокоммерц Российской Федерации.
В 2006-2008 годах проработал специалистом в финансовом департаменте инвестиционного банка "Сити" в Лондоне (Великобритания), Праге (Чехия).
В 2008-2014 годах являлся старшим аналитиком, помощником вице-президента, вице-президентом Регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестиционного банка "Сити" (Великобритания).
С 2014 по 2015 годы занимал должность вице-президента Региональной группы стратегического планированияи анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африки инвестиционного банка "Сити" Великобритании.
После был главным финансовым директором, заместителем председателя правления, старшим вице-президентом Ситибанк Казахстана. С 2017 по 2020 годы работал в должности главного финансового директора по России, Украине и Казахстану, старшего вице-президента Ситибанк Российской Федерации. В 2020 году назначен на должность регионального директора по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего востока и Восточной Европы инвестиционного банка "Сити" (ОАЭ).
С февраля 2022 года – председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
С 4 сентября 2023 года - министр промышленности и строительства РК.
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