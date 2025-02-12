Какие последствия ждут тех, кто откажется верифицировать свои сотовые телефоны, рассказали в МЦРИАП РК, передает BaigeNews.kz.

В Казахстане от услуг связи могут отключить сотни устройств. Напомним, по приказу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности c 24 марта будут введены три списка регистрации сотовых телефонов: белый, серый и черный. Переживать не стоит большей части казахстанцев, так как они уже пользуются верифицированными телефонами. Представитель РГП "Государственная радиочастотная служба" Сауле Темирхан разъяснила, как эти списки будут формироваться.

"Списки устройств будут составляться и храниться в базе данных идентификационных кодов, оператором которым является государственная радиочастотная служба. Если устройство верифицировано успешно, оно будет храниться в "белом" списке. В "серый" список устройств попадают те мобильные телефоны, сведения о верификации которых пока в системе нет. То есть для граждан будет предоставляться временной промежуток в 30 календарных дней, для того чтобы в случае, если эти сведения у него имеются, он верифицировал устройство и оно перешло в "белый" список. В "черный" список будут попадать те устройства, которые не были зарегистрированы в свое время производителями в базе данных GSMA. А также те, что не соответствуют модели и бренду заявленным производителем", - рассказала Сауле Темирхан.

По словам спикера, тем устройствам, что внесут в "черный" список услуги сотовой связи предоставляться не будут. Для телефонов из "серого" списка будет предоставлен временный доступ в 30 календарных дней.

"В любом случае, если даже ваше устройство будет в "черном" списке, например, вы его сами приобрели за границей, ввезли, не знали, что нужно было его верифицировать, пропустили этот срок и оно вдруг попало у вас в "черный" список, у вас будет возможность даже после окончания срока внести сведения об устройстве. И после этого данное устройство будет перенесено в "белый" список и вы сможете получать услуги связи", - пояснила спикер.

На стоимость телефонов эти процедуры не должны оказать влияния, сообщили представители министерства. Процедура ввоза новых партий в Казахстан остается неизменной.