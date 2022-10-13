Изменятся ли цены на аренду квартир в Казахстане после выборов президента, рассказал гость проекта "2022"

Об экономических ожиданиях от выборов президента в Казахстане ведущие проекта BaigeNews.kz "2022" поговорили с экономистом Эльдаром Шамсутдиновым.

Один из вопросов, который сегодня волнует казахстанцев - изменение цен на аренду жилья. Эксперт не считает, что выборы могут как-то повлиять на эту ситуацию.

"Я бы на выборы не возлагал такие надежды. Есть фундаментальные факторы, такие как недостаточность жилья, устаревший жилищный фонд, растущее население. Выборы этого не изменят. Они долгосрочные вещи закладывают. Я думаю, что после выборов должны заложиться основы, когда мы, наконец, разберёмся с "лэнд-лордами" - крупными держателями как "недвижки", так и земель, когда мы сделаем справедливое налогообложение по кадастру. Будем откровенны, у нас крайне низкий налог на жильё, в целом на актив жилищный. Это и позволяет инвестировать туда деньги и хранить", - сказал Эльдар Шамсутдинов.

Стоимость аренды жилья продолжает оставаться высокой, особенно в крупных городах страны.

"Первая волна мигрантов, которая была сосредоточена в приграничных с Россией районах, отошла в крупные города, в основном Алматы, Астану. А в Алматы жилищный фонд устаревший, его не так много. Если смотреть на месяц назад, до частичной мобилизации в России, в аренду квартир предлагалось около 12 тысяч. Сейчас на долгосрочную аренду предлагается около четырёх тысяч. То есть в три раза сократилось предложение. Возможно это было связано с тем, что вернулись студенты. Думаю, несколько волн совпало. Спрос на аренду до сих пор высокий, сконцентировался в больших городах. Что-то конкретное можно будет сказать только к концу ноября, как этот рынок устаканится", - сказал эксперт.

Меры по стабилизации рынка арендного жилья, которые предлагает правительство, по его мнению, неэффективны.

"Те меры, которые предлагают сейчас члены правительства, очень скороспешные. Просто наскоряк, чтобы заглушить ту боль людей, которых только что выгнали на улицу. Ни одно из предложений, которые я слышал, не является рабочим", - сказал Эльдар Шамсутдинов.

Одно из предложений высказывал министр индустрии и инфраструктурного развития - о создании частного фонда арендного жилья, куда люди будут вкладывать деньги и получать проценты от сдачи в аренду квартир.

"Это не самая плохая идея, но с точки зрения государства создавать такой фонд - это глупость. Нужно приходить к справедливым кадастрам. Стоимость жилья и налог, который мы платим, должны быть равноценны. Сейчас налог на жильё крайне низок, и это позволяет существовать "лэнд-лордам", есть люди, которые владеют целымии домами, этажами и сдают их в аренду", - сказал эксперт.

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