Изменится схема движения по одной из центральных улиц в Астане

В Астане временно изменят организацию дорожного движения по улице Сыганак. Это необходимо для работ по строительству LRT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

"С 22 мая по 20 июня на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы Казак радиосы частичное ограничение движения по южной стороне по направлению проспекта Мангилик Ел. При этом обратное направление в сторону проспекта Кабанбай батыр будет открытым. С 24 мая по 20 июня на участке от улицы Туркестан до транспортной развязки проспекта Мангилик Ел частичное ограничение путём сужения полос движения", - говорится в сообщении.