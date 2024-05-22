Изменится схема движения по одной из центральных улиц в Астане
Вчера, 15:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 15:40Вчера, 15:40
294Фото: baigenews.kz
В Астане временно изменят организацию дорожного движения по улице Сыганак. Это необходимо для работ по строительству LRT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".
"С 22 мая по 20 июня на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы Казак радиосы частичное ограничение движения по южной стороне по направлению проспекта Мангилик Ел. При этом обратное направление в сторону проспекта Кабанбай батыр будет открытым. С 24 мая по 20 июня на участке от улицы Туркестан до транспортной развязки проспекта Мангилик Ел частичное ограничение путём сужения полос движения", - говорится в сообщении.
Гостей и жителей столицы просят заранее планировать маршрут передвижения.
Самое читаемое
- Правила прохождения воинской службы изменятся в Казахстане
- Врачи достали горсть червей из печени 7-летнего мальчика в Туркестанской области
- Профессор скончался в Шымкенте при странных обстоятельствах
- Две статьи хотят исключить из Уголовного кодекса Казахстана
- Волнение родителей можно понять: Бектенов поручил проверить все детские лагеря