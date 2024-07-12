Изменит ли вывод Tele2 из структуры "Казахтелекома" ситуацию на рынке связи в РК
Сегодня, 20:53
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Сегодня, 20:53Сегодня, 20:53
103Фото: pxhere.com
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев прокомментировал возможный вывод Tele2 из структуры "Казахтелекома", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Tele2 отделяется от "Казахтелекома", у нас будет три полноценных мобильных оператора на рынке. Уйдёт Tele2 за пределы "Казахтелекома" или останется, на рынке ситуация не поменяется. Это и так три независимых игрока. Для нас самое главное, что есть движение в более лучшее состояние рыночной компании", – сказал Жаслан Мадиев на брифинге.
Напомним, весной этого года акционеры "Казахтелекома" приняли решение продать ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" - оператора связи Tele2/Altel.