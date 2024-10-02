Изменить алгоритм работы Интернет-платформ потребовала депутат

Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова на пленарном заседании Мажилиса выступила с предложениями по борьбе с распространением неправомерного контента среди детей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Опасные игры, квесты и бесконтрольное распространение контента, пропагандирующего насилие, отравляя сознание молодежи, подталкивают их к рисковым и саморазрушительным действиям. Принятие мер по усилению контроля за распространением такого контента не терпит отлагательств. Чрезмерная активность наших детей в социальных сетях приводит к тому, что они становятся жертвами манипуляций и пропаганды насилия", - сказала депутат.

Она подчеркнула, что Министерству информации и культуры, Генеральной прокуратуре и Министерству цифрового развития необходимо усилить межведомственное взаимодействие за выявление и анализ вредоносного контента для детей.

Депутат предложила повсеместно внедрить автоматизированные системы выявления и мониторинга опасного контента. Для этого необходимо разработать и применять новые технологические решения, способные автоматически определять и блокировать вредный контент.

"Такие системы должны оперативно отслеживать опасные материалы в Интернете и обеспечивать механизмы их немедленного удаления. Мы должны настоять на том, чтобы администраторы социальных сетей и мессенджеров исполняли эти законодательные требования. Мировая практика подтверждает, что владельцы социальных платформ могут останавливать распространение опасного контента еще на стадии его появления. Поэтому нам следует требовать от них изменения алгоритмов работы и контроля за соблюдением законодательных требований нашей страны. Если эти требования не будут выполнены, государство должно быть готово к введению дополнительных мер по блокировке такого контента", - сказала Сулейменова.

Кроме того, депутат предложила разработать качественные информационные видеоролики для более эффективного информирования родителей о рисках вредного контента

"Эти видеоматериалы должны не только наглядно демонстрировать, как распознавать опасный контент, но и обучать оперативным действиям в случае угроз, а также способам ненавязчивого контроля онлайн-активности детей. Такие ролики станут важным инструментом для повышения ответственности родителей и вовлечения их в процесс обеспечения цифровой безопасности своих детей. В результате родители будут лучше подготовлены к защите детей от интернет-рисков и созданию безопасной среды для их развития", - сказала она.

Сулейменова считает, что вопросы безопасного использования интернета, защиты персональных данных и противодействия вредоносному контенту должны быть интегрированы не только в специальные учебные дисциплины, но и охватывать содержание всех основных предметов.