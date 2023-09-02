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Изменился маршрут Astana Marathon 2023

Сегодня, 14:11
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пресс-служба Astana Marathon 2022 Сегодня, 14:11
Сегодня, 14:11
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Фото: пресс-служба Astana Marathon 2022

3 сентября в столице пройдёт ежегодный международный марафон Astana Marathon 2023. Участники могут пробежать на дистанциях в 42,2 км (с 18 лет) и 10 км (с 16 лет), , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Для удобства жителей столицы маршруты обеих дистанций были изменены на нижеследующие:

42.2 км

Старт с территории МВЦ "EXPO", пр.Мангилик Ел, 53/1 на улицу Туркестан – поворот налево перед ТРЦ Абу Даби Плаза по границе Линейного парка – Акмешит – Орынбор и далее, не добегая до пр. Кабанбай батыра, поворот налево по беговой дорожке в Ботаническом саду до ул. Акмешит – Акмешит – вокруг Экспо-городка – Рыскулова – Кабанбай батыра – шоссе Каркаралы – направо на Объездную улицу – далее разворот – Объездная – шоссе Каркаралы – Кабанбай батыра – Рыскулова – Акмешит – направо вокруг Экспо-городка – Туркестан – и финиш на территории МВЦ "EXPO".

10 км

Старт с территории МВЦ "EXPO", пр.Мангилик Ел, 53/1 на улицу Туркестан – поворот налево перед ТРЦ Абу Даби Плаза по границе Линейного парка – Акмешит – Орынбор и далее, не добегая до пр. Кабанбай батыра, поворот налево по беговой дорожке в Ботаническом саду до ул. Акмешит – Акмешит – вокруг Экспо-городка – Туркестан – и финиш на территории МВЦ "EXPO".

Зарегистрироваться желающим поучаствовать можно только во время спортивной выставки Astana Marathon EXPO 2023, которая проходит 1 и 2 сентября с 10:00 до 18:00 в Международном выставочном центре "ЕХРО" (пр. Мангилик Ел, 53/1). Здесь же зарегистрированные участники смогут забрать Пакет Бегуна.

В течение многих лет на Astana Marathon съезжаются бегуны со всего мира. В этом году Астану посетят марафонцы из Австралии, Великобритании, Германии, Польши, Португалии, России, Испании, США, Нидерландов, Узбекистана и Южной Кореи, а также из более двадцати городов Казахстана.

Организатором спортивного мероприятия является компания Astana Marathon Events при поддержке акимата Астаны.

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