Изменилось место проведения юношеских Азиатских игр-2025

Олимпийский Азиатский Совет официально объявил о смене места проведения III юношеских Азиатских игр-2025, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Решение принято на сессии Исполнительного комитета ОСА, состоявшемся 2 декабря.

Первоначально мультиспортивное мероприятие должно было состояться в Ташкенте (Узбекистан). Теперь же юношескую Азиаду в 2025 году примет Бахрейн.

Впервые юношеские азиатские игры состоялись в 2009 году в Сингапуре. В 2013-м комплексные соревнования прошли в Китае.