Изменилось место проведения юношеских Азиатских игр-2025
Сегодня, 20:19
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Сегодня, 20:19Сегодня, 20:19
119Фото: olympic.kz
Олимпийский Азиатский Совет официально объявил о смене места проведения III юношеских Азиатских игр-2025, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Решение принято на сессии Исполнительного комитета ОСА, состоявшемся 2 декабря.
Первоначально мультиспортивное мероприятие должно было состояться в Ташкенте (Узбекистан). Теперь же юношескую Азиаду в 2025 году примет Бахрейн.
Впервые юношеские азиатские игры состоялись в 2009 году в Сингапуре. В 2013-м комплексные соревнования прошли в Китае.
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