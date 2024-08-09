Изменилось место Казахстана в медальном зачете Олимпиады-2024

Казахстан опустился в медальном зачете Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция), передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Накануне, после двух выигранных за день серебряных медалей, Казахстан занимал 28-е место, но теперь опустился на 31-ю строчку. На данный момент в копилке страны семь медалей: одна золотая, три серебряные и три бронзовые.

Стоит отметить, что в медальном зачете Казахстан уже уступает Узбекистану, у которого два "золота" и две "бронзы". Лидером Олимпиады-2024 является сборная США — у нее уже 30 золотых медалей. Также в тройку входят Китай (29 золотых медалей) и Австралия (14 золотых медалей).

Топ-10 медального зачета Олимпиады-2024:

1. США — 30-38-35 (103)

2. Китай — 29-25-19 (73)

3. Австралия — 18-14-13 (45)

4. Франция — 14-19-21 (54)

5. Великобритания — 13-17-21 (51)

6. Южная Корея — 13-8-7 (28)

7. Япония — 13-7-13 (33)

8. Нидерланды — 11-6-8 (25)

9. Италия — 10-11-9 (30)

10. Германия — 9-8-5 (22)

31. Казахстан — 1-3-3 (7).