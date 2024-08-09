Изменилось место Казахстана в медальном зачете Олимпиады-2024
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Казахстан опустился в медальном зачете Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция), передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
Накануне, после двух выигранных за день серебряных медалей, Казахстан занимал 28-е место, но теперь опустился на 31-ю строчку. На данный момент в копилке страны семь медалей: одна золотая, три серебряные и три бронзовые.
Стоит отметить, что в медальном зачете Казахстан уже уступает Узбекистану, у которого два "золота" и две "бронзы". Лидером Олимпиады-2024 является сборная США — у нее уже 30 золотых медалей. Также в тройку входят Китай (29 золотых медалей) и Австралия (14 золотых медалей).
Топ-10 медального зачета Олимпиады-2024:
1. США — 30-38-35 (103)
2. Китай — 29-25-19 (73)
3. Австралия — 18-14-13 (45)
4. Франция — 14-19-21 (54)
5. Великобритания — 13-17-21 (51)
6. Южная Корея — 13-8-7 (28)
7. Япония — 13-7-13 (33)
8. Нидерланды — 11-6-8 (25)
9. Италия — 10-11-9 (30)
10. Германия — 9-8-5 (22)
31. Казахстан — 1-3-3 (7).