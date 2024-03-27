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Изменилась схема движения одного из столичных маршрутов

Сегодня, 09:29
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 09:29
Сегодня, 09:29
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Фото: baigenews.kz

Схема движения изменилась у городского маршрута № 15А, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.

"Внесены изменения в схему движения маршрута № 15А. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.

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