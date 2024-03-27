Изменилась схема движения одного из столичных маршрутов
Сегодня, 09:29
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Сегодня, 09:29Сегодня, 09:29
64Фото: baigenews.kz
Схема движения изменилась у городского маршрута № 15А, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.
"Внесены изменения в схему движения маршрута № 15А. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".
С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.
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