Изменилась самая выбираемая комбинация профильных предметов на ЕНТ

В Казахстане началось январское ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. Заявление на участие в нём подали 136 тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Миннауки и высшего образования РК.

76,3 процента из подавших заявления изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 23,6 процента – на русском, 126 человек – на английском.

"Впервые за последние несколько лет изменилась самая выбираемая комбинация профильных предметов. В этом году 18 процентов абитуриентов выбрали предметы "Биология-Химия". Далее идут "Математика-Физика" – 17 процентов и "Математика-Информатика" – 12 процентов", - уточнили в министерстве.

Количество предметов на ЕНТ остаётся прежним – три обязательных и два на выбор.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования.