Изменила свои данные: аферистка более 10 лет скрывалась от полиции
В Алматы полиция поймала аферистку, скрывавшуюся от правосудия с 2012 года.
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Мошенница обманула 6 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские Акмолинской области задержали женщину, которая с 2012 года находилась в розыске. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, общая сумма ущерба составляет 19,5 млн тенге.
Первое заявление о преступлении поступило 2 октября 2012 года от 37-летней пострадавшей. Женщина сообщила, что малознакомая знакомая обманным путем завладела ее денежными средствами в размере 665 тысяч тенге.
В ходе расследования полицейские установили, что мошенница причинила ущерб 13 жителям областного центра. Как выяснили правоохранители, все пострадавшие познакомились с аферисткой случайно: кто-то арендовал ей квартиру, другие встретили ее в такси. Мошенница утверждала, что располагает особыми возможностями для помощи в приобретении жилья и предлагала свои услуги. Таким образом, она обманула 13 человек.
Несмотря на проведенные мероприятия, установить местонахождение преступницы в течение нескольких лет не удалось. Лишь в 2024 году правоохранительным органам удалось установить ее местопребывание в Алматы. При этом выяснилось, что аферистка изменила свои личные данные.
В настоящее время женщина находится под стражей, а уголовное дело направлено в суд.
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