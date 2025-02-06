С 7 февраля изменятся тарифы на контрольно-пропускных пунктах Баянаульского государственного национального природного парка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Размер тарифов утвердил уполномоченный орган по особо охраняемым природным территориям.

Посетители будут платить в день следующую сумму:

1) пеший проход – 590 тенге;

2) въезд на легковом автомобиле – 1573 тенге;

3) въезд на микроавтобусе и грузовом автомобиле – 7864 тенге;

4) въезд на автобусе до 32 мест – 11796 тенге;

5) въезд на автобусе свыше 32 мест – 19660 тенге.

Платить можно через терминалы для приёма банковских карт, по QR-коду или наличными.