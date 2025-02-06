Изменены тарифы на посещение Баянаульского парка
Сегодня, 20:18
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Сегодня, 20:18Сегодня, 20:18
148Фото: baigenews.kz
С 7 февраля изменятся тарифы на контрольно-пропускных пунктах Баянаульского государственного национального природного парка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Размер тарифов утвердил уполномоченный орган по особо охраняемым природным территориям.
Посетители будут платить в день следующую сумму:
1) пеший проход – 590 тенге;
2) въезд на легковом автомобиле – 1573 тенге;
3) въезд на микроавтобусе и грузовом автомобиле – 7864 тенге;
4) въезд на автобусе до 32 мест – 11796 тенге;
5) въезд на автобусе свыше 32 мест – 19660 тенге.
Платить можно через терминалы для приёма банковских карт, по QR-коду или наличными.
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