Изменены правила госрегистрации объекта кондоминиума в РК

Теперь для государственной регистрации объекта кондоминиума услугодателю представляется письменное заявление не менее чем от двух собственников квартир нежилых помещений, парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома или заявление местного исполнительного органа, либо заявление заказчика (застройщика) многоквартирного жилого дома.



Регистрация объекта кондоминиума заключается в подтверждении прав собственности на основании представленных документов путем внесения в информационную систему Единого государственного кадастра недвижимости соответствующих сведений.



Отметим, размер долей участников кондоминиума в общем имуществе определяется соотношением полезной площади квартиры и площади нежилого помещения, парковочного места, кладовки находящегося в индивидуальной (раздельной) собственности (ином вещном праве), к сумме полезных площадей всех квартир и площадей всех нежилых помещений, парковочных мест, кладовок находящихся в данном объекте кондоминиума.



К слову, для получения госуслуги заявление может быть подано не менее чем от двух собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома либо их уполномоченным представителем или заказчиком (застройщиком) многоквартирного жилого дома.