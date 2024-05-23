Изменены границы Мангистауской области
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Правительство постановлением от 17 мая 2024 года изменило границы Мангистауской области, передаёт BaigeNews.
"Изменить границы Мангистауской области путем включения в территорию Мангистауской области земель между исходными линиями для отсчета ширины территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море и внешним пределом территориальных вод (моря) Республики Казахстан шириной 12 морских миль общей площадью 1 638 837,5075 гектара", - сказано в документе.
Границы Мангистауской области теперь обозначены следующим образом:
- северная граница Мангистауской области проходит по действующим границам территорий административного подчинения Атырауской области;
- северо-восточная граница проходит по действующим границам территорий административного подчинения Актюбинской области;
- южная граница проходит по казахстанско-туркменской государственной границе; юго-восточная граница проходит по казахстанско-узбекской государственной границе;
- западная граница проходит по внешнему пределу территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море.
Площадь измененных границ Мангистауской области составляет от границы области до исходной линии отсчета ширины территориальных вод (моря):
по городу Актау — 87171,2282 гектар;
по Бейнеускому району — 81805,1200 гектар;
по Каракиянскому району — 513287,6044 гектар;
по Мангистаускому району — 150105,7313 гектар;
по Мунайлинскому району — 49808,5611 гектар;
по Тупкараганскому району — 756659,2625 гектар.
Постановление вводится в действие со 2 июня 2024 года.
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