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Изменены даты проведения ЕНТ в Казахстане

Перенесут экзамены, запланированные на 23 и 24 мая.

Сегодня, 18:22
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Миннауки и высшего образования РК Сегодня, 18:22
Сегодня, 18:22
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Фото: Миннауки и высшего образования РК

В связи с переносом даты последнего звонка в школах Казахстана произошли изменения в графике проведения ЕНТ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный центр тестирования.

Перенесут экзамены, запланированные на 23 и 24 мая.

"Абитуриенты, подавшие заявление на 23 мая, будут сдавать ЕНТ 25 мая. Подавшие заявление на 24 мая - 1 июня", - сообщили в центре.

Информация о новой дате тестирования будет автоматически обновлена в личном кабинете на сайте app.testcenter.kz. Кроме того, абитуриентам отправят SMS-уведомления.

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