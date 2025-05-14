В связи с переносом даты последнего звонка в школах Казахстана произошли изменения в графике проведения ЕНТ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный центр тестирования.

Перенесут экзамены, запланированные на 23 и 24 мая.

"Абитуриенты, подавшие заявление на 23 мая, будут сдавать ЕНТ 25 мая. Подавшие заявление на 24 мая - 1 июня", - сообщили в центре.

Информация о новой дате тестирования будет автоматически обновлена в личном кабинете на сайте app.testcenter.kz. Кроме того, абитуриентам отправят SMS-уведомления.



