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Изменения внесли в законодательные акты РК по вопросам госконтроля и статистики

Сегодня, 22:38
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baigenews.kz Сегодня, 22:38
Сегодня, 22:38
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Фото: baigenews.kz

Президент подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного контроля и статистики, совершенствования системы защиты населения, управления данными, регистрации юридических лиц и исключения излишней законодательной регламентации", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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