Изменения внесли в законодательные акты РК по вопросам госконтроля и статистики
Сегодня, 22:38
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Сегодня, 22:38Сегодня, 22:38
77Фото: baigenews.kz
Президент подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного контроля и статистики, совершенствования системы защиты населения, управления данными, регистрации юридических лиц и исключения излишней законодательной регламентации", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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