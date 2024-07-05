Изменения внесли в законодательные акты РК по вопросам госконтроля и статистики

Президент подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного контроля и статистики, совершенствования системы защиты населения, управления данными, регистрации юридических лиц и исключения излишней законодательной регламентации", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.