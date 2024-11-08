Изменения внесли в программу ипотечного кредитования "7-20-25"

В Нацбанке Казахстана сообщили о внесении изменений в Постановление "Об утверждении Программы ипотечного жилищного кредитования "7-20-25", передаёт BaigeNews.kz.

Изменения предусматривают установление годового объёма финансирования программы в 2025 году до 100 миллиардов тенге; введение отсрочки для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по займу, полученному по программе "7-20-25" на период, включающий срок службы и 60 дней после его окончания.

Кроме того, c 1 января 2025 года вводится требование об отсутствии жилья на праве собственности заёмщика (и супруга/супруги) в течение последних 18 месяцев на территории РК, за исключением комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи; а также жилища, которое признано аварийным в порядке, установленном законодательством.

"Нормы вводятся в целях максимального охвата населения, особенно нуждающегося в жилье; а также в соответствии с изменениями в законодательстве, которые предусматривают отсрочку для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа", - отметили в Нацбанке.

Параметры ипотечных жилищных займов, выдаваемых в рамках программы, остаются неизменными (минимальный размер первоначального взноса, максимальная сумма займа, ставка вознаграждения, срок займа, максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов).

Программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.

По состоянию на 31 октября в рамках программы выдано 76 753 льготных займа на сумму 1 059,6 миллиарда тенге.