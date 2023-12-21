Изменения в процедуру техосмотра авто внесли в Казахстане

В Казахстане вводятся временные изменения в процедуры проведения техосмотра транспортных средств. Подробности сообщили в министерстве транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

Министерством принят приказ "О приостановлении действий некоторых норм приказа и.о. министра по инвестициям и развитию РК No 329 от 26 марта 2015 года "Об утверждении Правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним".

"До 1 января 2025 года приостановлено действие подпункта 6 пункта 23, пункта 26-1 и подпунктов 6-8 пункта 31 указанных правил, которые содержат требования о проведении замеров шумности транспортных средств, а также проверке свидетельств о соответствии требованиям безопасности и проведении периодических испытаний ГБО, сверке и внесении серийного номера установленного на автомобиль газового баллона в диагностическую карту при проведении обязательного технического осмотра", - сообщили в министерстве.

Приказ зарегистрирован в министерстве юстиции 13 декабря и будет введён в действие с 30 декабря.