Изменения в Кодекс об административных правонарушениях подписал президент
Сегодня, 13:30
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Сегодня, 13:30Сегодня, 13:30
175Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
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