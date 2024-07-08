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Изменения в Кодекс об административных  правонарушениях подписал президент

Сегодня, 13:30
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Акорда Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных  правонарушениях", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.   

Текст Закона публикуется в печати.

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