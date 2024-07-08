Изменения в Кодекс об административных  правонарушениях подписал президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.