В Карагандинской области идёт подготовка к основному этапу Единого национального тестирования. На брифинге РСК директор областного филиала Национального центра тестирования Динара Баймагамбетова и руководитель отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Гульдана Нурсултан рассказали об изменениях в правилах и новых возможностях, доступных абитуриентам в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz.

Главное новшество - изменены сроки подачи заявлений. С 12 по 18 апреля заявление можно подать один раз, а с 19 по 25 апреля — один или два раза. При этом участники смогут сдать ЕНТ дважды, а в конкурсе на грант будет учитываться лучший результат. Само тестирование пройдёт с 16 мая по 5 июля.

Теперь каждый участник сам выбирает дату, время и место тестирования. В регионе работают три центра: в Караганде на базе экономического университета Казпотребсоюза и на Казахстанской, 15а, а также в Балхаше.

Формат ЕНТ остался прежним: 120 заданий, из них 20 по истории Казахстана, 10 — по грамотности чтения, 10 — по математической грамотности и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальный балл — 140. Тест длится 4 часа, а для детей с особыми образовательными потребностями — на 40 минут дольше. В аудиториях обеспечены условия для академической честности: металлодетекторы, видеонаблюдение, подавители связи.

"После завершения теста ученик на экране сразу увидит свои результаты. Если он не согласен с каким-либо вопросом, ему будет доступна кнопка для подачи апелляции. Нажав на неё, он сможет в течение дополнительных 30 минут отправить свою апелляцию с полным обоснованием. Если после теста участник подал апелляцию, но ему срочно нужен сертификат, он может зайти в личный кабинет и отозвать свою апелляцию. В этом случае его результат будет утверждён немедленно, и сертификат станет доступен без ожидания окончания работы апелляционной комиссии, которая по регламенту может длиться до 30 дней", — пояснила Динара Баймагамбетова.

Пороговые баллы не изменились: 75 — для педагогики и права, 70 — для медицины, 65 — для поступления в национальные вузы, 50 — для других вузов.