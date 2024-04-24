Изменения правил ввоза авто в Россию: чего ждать казахстанскому рынку

В России принято решение об ужесточении правил ввоза автомобилей с 1 апреля 2024 года. Речь идёт об упразднении возможности ввоза по заниженным тарифам, с оформлением автомобиля на физическое лицо. Дело в том, что ранее часть акцизов и платежей рассчитывалась исходя из стоимости автомобиля, указанной в инвойсе. Теперь российские фискальные органы будут тщательнее проверять реальную стоимость автомобиля и в случае, если вскроется её занижение, разницу будут включать в сумму утилизационного сбора. О новых ограничениях в РФ и прогнозах для казахстанского авторынка – в материале обозревателя BaigeNews.kz.

Как стало известно, доплата в новых реалиях может превышать 300 тысяч рублей. Кроме этого, продолжаются обсуждения относительно планомерного повышения самого утилизационного сбора, с той целью, чтобы защитить локальные производства и создать стимул для импортёров – потенциальных инвесторов по созданию производств внутри страны.

В 2023 году из Казахстана в Россию поставлено 7,2 тыс автомобилей

За прошлый год в России было реализовано 1,3 млн автомобилей включая грузовики, автобусы, лёгкую коммерческую технику и спецтехнику. По сравнению с 2022 годом рост составил на 64%.

Из стран ЕАЭС в прошлом году в Россию было завезено 120 тысяч автомобилей, из которых 8% приходится на поставки из Кыргызстана, 2% - из Беларуси, 1% – из Армении, а из Казахстана поставлено 6% от указанного объёма. Стоит напомнить, что весь авторынок Казахстана в прошлом году – это без малого 200 тыс реализованных автомобилей.

Какова цель правительства РФ?

Суть изменений в российском законодательстве проста и заключается в том, чтобы защитить местных производителей. Причём дело отнюдь не сводится к протекции одних домашних брендов, таких как ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и прочие. Меры защиты распространяются на все предприятия, занимающиеся промышленной сборкой. Происходящее можно расценивать как сигнал бизнесу со стороны российского правительства: "Развивайте не только ритейл и дистрибуцию, но и реальную индустрию".

С этой точки зрения позиция российских регуляторов остаётся последовательна и отстаивается без лишних церемоний. Тот же утилизационный сбор, с момента введения в 2012 году повышался неоднократно. Для сравнения, на автомобили с объёмом двигателя от 2 до 3 литров в Казахстане составляет 923 000 тенге, а в России – 844 800, но уже рублей.

Чего ждать авторынку Казахстана?

Если несколько лет назад казахстанские игроки могли строить реалистичные планы по наращиваю присутствия в России, то в текущих реалиях поставки автомобилей на этот соседний рынок несут вполне реальную угрозу вторичных санкций. Поэтому ключевое направление импорта в настоящее время – страны Центральной Азии.

Однако нельзя исключать возможность "вымывания" свежих автомобилей из казахстанского автопарка частными лицами: так называемыми перекупщиками и серыми дилерами, с целью дальнейшей поставки в Россию. Мы имели возможность наблюдать этот процесс несколькими "волнами" с 2014 года.

Что касается защиты внутреннего рынка и казахстанских производителей, то при всех имеющихся мерах доля импорта в продажах официальных дилеров составила 30% по итогам 2023 года. В России, незадолго до военного конфликта и усиления санкционного давления, этот показатель удавалось доводить до 18% при всей последовательности ужесточения правил ввоза.