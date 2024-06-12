Изменения озвучили для претендующих на визу в США
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Посольство США в РК сделало объявление для казахстанцев, планирующих получить визу, передаёт BaigeNews.kz.
Указывается, что посольство США в Астане и генеральное консульство США в Алматы переходят к новому поставщику визовых услуг с 10 июня 2024 года.
"Чтобы получить доступ к новой системе записи на собеседование, посетите веб-сайт ais.usvisa-info.com. Все заявители на визу должны использовать этот веб-сайт, начиная с 10 июня, для получения визовой информации, оплаты всех необходимых сборов за неиммиграционную визу, записи на собеседование и получения курьерских услуг по доставке документов", – сообщили в посольстве.
Все запланированные собеседования на получение неиммиграционных и иммиграционных виз остаются действительными, отметили в посольстве.
По данной ссылке инструкция о том, как создать учётную запись пользователя в новой визовой системе и связать её с существующей записью, и как подать заявление на визу.
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