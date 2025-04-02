Пересмотреть вознаграждения и присвоения званий для тренеров, не связанных с паралимпийскими федерациями, но воспитавших и подготовивших призеров, предложил депутат Кенжегул Сейтжан, передает BaigeNews.kz.

В депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова он также предложил разделить федерации спорта и параспорта, пересмотреть систему оптимизации спортивного финансирования, а также не сокращать финансирование олимпийских и неолимпийских видов параспорта.

Помимо этого, депутат считает нужным создать в спортивных интернатах при Министерстве туризма и спорта возможность обеспечения инклюзивного образования.

"Как представитель национальной сборной, я могу со всей ответственностью отметить, что Министерство туризма и спорта РК в последние годы итак регулярно урезает финансирования для олимпийских и неолимпийских видов параспорта, хотя финансирование олимпийских и неолимпийских видов спорта финансируется в полном объеме и даже повышается", - сказал депутат.

Помимо этого мажилисмен предложил создать в системе Министерства туризма и спорта единую консолидирующую государственную структуру, чья деятельность будет направлена на поддержку, развитие и защиту интересов параспорта.