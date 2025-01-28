Повышение ставки НДС – мера для укрепления государственных финансов. Об этом заявила главный эксперт Отдела анализа экономической политики КИСИ при Президенте РК Асель Абен, передаёт BaigeNews.kz.

"Одной из наиболее дискуссируемых тем, вызвавших резонанс в обществе, является новый Налоговый кодекс и, соответственно, новые правила налогообложения. Решение о пересмотре налоговой системы связано с необходимостью увеличения доходной части бюджета, который остается дефицитным последние несколько лет. В настоящее время дефицит составляет 2,7% от ВВП. На 2025 год доходная часть бюджета планируется в размере 21,39 трлн тенге, а расходная – 25,19 трлн тенге. Планируемый дефицит может составить до 4,1 трлн тенге с последующим понижением в будущие периоды", - заявила она.

Одним из инструментов, предлагаемых для укрепления государственных финансов и стабилизации бюджета, является повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 12 до 20%.

"В Казахстане за последние два десятилетия ставка НДС существенно не менялась и находилась на уровне 12%. Во многих странах этот показатель составляет 15-20%, что делает текущую ставку в нашей стране одной из самых низких. Данная мера приведёт к ряду положительных эффектов. Во-первых, рост налоговых поступлений. Увеличение ставки НДС позволит повысить доходы бюджета до 5-7 трлн тенге и отказаться от дополнительных трансфертов Нацфонда. Во-вторых, увеличение налогооблагаемого охвата. Планируется снижение порога регистрации для плательщиков НДС, что привлечёт больше субъектов малого и среднего бизнеса, увеличив налоговые поступления", - отметила эксперт.

В-третьих, вместе с повышением НДС рассматривается снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, что должно облегчить финансовую нагрузку на бизнес и стимулировать прозрачность заработных плат.

Ставка НДС – косвенный налог, начисляемый при совершении оборота на территории РК, как реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг. Соответственно, основное бремя ляжет на конечных потребителей. Вместе с тем ожидается, что негативные последствия будут в краткосрочном периоде, и при комплексной работе можно будет их нивелировать. Для этого необходимо продумать чёткие меры по адаптации к новому налоговому режиму.

"Обсуждение реформы налогообложения ведётся не первый год. На расширенном заседании правительства ещё в 2024 году президент отметил: "Повышение НДС с 12 до 16% – это не панацея, в реформировании нуждается сам НДС, который в Казахстане приобрёл другую сущность…". Во всяком случае, окончательного решения пока ещё нет, ведется всестороннее обсуждение. Как сказал Глава государства, "Права на ошибку нет… В целом, конечно, я подтверждаю, что реформа нужна…". Думаю, что в ближайший период найдется оптимальное решение", - заключила спикер.

Напомним, в ходе расширенного заседания правительства Казахстана обсуждалось повышение ставки НДС. Президент Касым-Жомарт Токаев одобрил реформу.

По словам министра национальной экономики Серика Жумангарина "реформа не про повышение ставки НДС". Её цель - снизить налоговое давление на фонд оплаты труда, который сегодня чрезмерно зарегулирован.