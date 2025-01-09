В Сети появились кадры, как некий целитель изгоняет из пятилетней девочки в Атырау джина по имени Ляззат. Ролик вызвал волну возмущения среди казахстанцев. Резонансное видео прокомментировала мать ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На записи видно, как два человека удерживают лежащую на полу девочку, у которой завязаны руки. Целитель задаёт ей вопросы, а отвечает ему якобы не ребёнок, а дух, вселившийся в тело малышки. Судя по видео, джина зовут Ляззат и ей 19 лет. При этом ответы сопровождаются рыданиями ребёнка.

История тут же вызвала волну возмущений среди казахстанцев.

- Что за пещерные обычаи? Травма у девочки на всю жизнь обеспечена.

- Ужас! Что за средние века, какие бесы, какое изгнание? Бедная девочка, она плачет.

- Бедный ребёнок. После этого стресса психолога надо нанимать, как можно так глумиться и издеваться над ребёнком - срочно привлечь соответствующие органы!

На реакцию граждан поспешила ответить мама девочки. По её словам, никто ребёнка не принуждал. Вреда, говорит женщина, малышке не причинили.

"Он не оказывал на мою дочь никакого насилия. Я сама привела её к нему, он при мне осмотрел её, прочитал суры. Дочь чувствует себя отлично", - сказала мать девочки.

Видео на своей странице в соцсети опубликовал сам целитель Кейкуат Оспанов. Этим делом он занимается последние 9 лет и является членом центра духовной народной медицины "Сактар". По его словам, услуга по изгнанию джинна стоит у него около 20-30 тысяч тенге.

"Мы её держали вдвоём, так как одному человеку сложно удержать. Иногда даже 5 мужчин еле держат. Такова моя профессия. Я изгнал из неё джиннов за 10 минут. Выложил видео как отзыв и не знал, что оно так распространится", - сказал целитель.

Главный имам Атырауской области заявил, что не держит под контролем действия целителей. Тем не менее, по его словам, в регионе много людей, которые приводят "одержимых" родственников.

"В 2009 году он работал у нас в мечети около двух месяцев. Сейчас как народный целитель помогает жителям. В наших мечетях нет специальной услуги по изгнанию джиннов. Нет даже специальных комнат. Хочу подчеркнуть, что это не входит в основную задачу священнослужителя", - отметил главный имам Атырауской области Алтынбек Утысханулы.

На ролик отреагировала детский омбудсмен Динара Закиева. Она отметила, что полиция по данному факту уже проводит расследование.