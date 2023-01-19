Издевавшихся над детьми воспитателей уволили в Астане

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В Астане получила продолжение история об издевательствах над воспитанниками центра развития ребёнка "Балам-Ай". В учреждении провели проверку, нескольких воспитателей уволили, передаёт BaigeNews.kz.

"Сотрудниками Управления занятости и социальной защиты города заслушаны жалобы от родителей воспитанников частного благотворительного фонда поддержки детей с инвалидностью "Балам-ай" о грубом обращении. Совершён выезд с проверкой, факты подтвердились, обращение с детьми не соответствует медико-социальным стандартам, этическим и моральным нормам", - сообщили в пресс-службе акимата столицы.

По факту начали "внутреннее и внешнее расследование ситуации".

"В отношении трёх сотрудников, допустивших грубое обращение, принято решение об увольнении, начато досудебное расследование. С руководством Центра провели разъяснительную работу о недопущении подобных фактов. Родителям предложили перевести детей в другой госцентр - КГУ "Центр социального обслуживания "Нурлы журек" акимата Астаны. Предложение приняли", - уточнили в акимате.

Ранее в соцсетях появилось обращение матери ребенка с ограниченными возможностями, которая заявила, что в столичном центре развития ребенка "Балам-Ай" над её сыном издевался воспитатель.