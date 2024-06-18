Издевавшегося над шестью детьми опекуна признали невменяемым в Шымкенте

На принудительное лечение отправили опекуна, издевавшегося над детьми в Шымкенте. Экспертизы показали, что именующий себя народным целителем мужчина страдает хроническим и психическим заболеванием, передаёт BaigeNews.kz.

Дело в закрытом режиме рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних.

"Рассмотрено уголовное дело в отношении Сманова У. по части 2 статьи 140 УК РК (ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей), пунктам 1 и 2 части 2 статьи 110 УК РК (истязание), поступившее с ходатайством органа досудебного расследования о применении принудительных мер медицинского характера", - сообщили в суде.

Ранее сообщалось о том, что в семье было шестеро детей, двое старших усыновлены, остальные находились под опекунством. Один из ребят отправил сообщение в детдом и попросился обратно. Когда комиссия приехала во времянку, где жила семья, ужаснулась. Дети были грязными, худыми, с синяками на теле. Ни душа, ни ванной в строении не было. Есть малышне было нечего.

Детей забрали. А отца семейства стали судить.

Однако после судебно-психиатрической экспертизы выяснилось, что Сманов страдает хроническим и психическим заболеванием.

"При совершении деяний он находился в состоянии невменяемости. Это обстоятельство по закону исключает привлечение к уголовной ответственности. В соответствии со статьёй 16 УК суд освободил Сманова У. от уголовной ответственности и назначил ему принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", - уточнили в суде.

Вынесены также частные постановления в адрес Министерства просвещения РК, органов опеки и попечительства Управлений образования Астаны, Алматы и Шымкента, а также департамента полиции Шымкента по факту передачи детей под опеку лицу, страдающему психическим заболеванием.

Постановление не вступило в законную силу.