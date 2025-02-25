Издевательство подростков над мальчиком в Семее: где находится пострадавший
В области Абай подростковый конфликт взят под особый контроль.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В полиции региона рассказали, что пострадавшему оказывается всесторонняя помощь, передаёт BaigeNews.kz.
По данным стражей порядка, в результате недавнего инцидента в области Абай, по факту которого уже возбуждено уголовное дело, все участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.
Отмечается, что особое внимание уделяется пострадавшему подростку — на данный момент он находится в специализированном центре под наблюдением специалистов.
"Психологи и уполномоченный по правам ребенка уже работают с ним, оказывая необходимую поддержку и помогая справиться с эмоциональными последствиями происшествия. Компетентные органы продолжают предоставлять квалифицированную помощь для восстановления психологического состояния ребенка", - говорится в сообщении.
В отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. Состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.
Ранее мы писали о том, что подростки издевались над ребёнком в Семее - пинали, прыгали на нём, снимали всё это на видео.
Самое читаемое
- В Назарбаев Университете студент тайно снимал девушек в туалете
- Певцу из Казахстана запретили въезд в Латвию без объяснения причин
- Жуткое ДТП с автобусом в Астане: власти отрицают смерть водителя
- Казахстанские боксёры завоевали 21 медаль и превзошли сборную Узбекистана в Румынии
- Смертельное ДТП в Астане: пожарная машина протаранила такси