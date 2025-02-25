В полиции региона рассказали, что пострадавшему оказывается всесторонняя помощь, передаёт BaigeNews.kz.

По данным стражей порядка, в результате недавнего инцидента в области Абай, по факту которого уже возбуждено уголовное дело, все участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

Отмечается, что особое внимание уделяется пострадавшему подростку — на данный момент он находится в специализированном центре под наблюдением специалистов.

"Психологи и уполномоченный по правам ребенка уже работают с ним, оказывая необходимую поддержку и помогая справиться с эмоциональными последствиями происшествия. Компетентные органы продолжают предоставлять квалифицированную помощь для восстановления психологического состояния ребенка", - говорится в сообщении.

В отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. Состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.

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