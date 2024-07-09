Издевались и вымогали деньги: участников преступной группы задержали в области Улытау

Участники молодежной преступной группировки издевались над несовершеннолетними студентами, записывали происходящее на видео и вымогали деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В области Улытау сотрудниками УБОП задержаны участники молодежных группировок в возрасте от 18 до 20 лет, которые совершали вымогательства в отношении несовершеннолетних студентов местного колледжа. При этом насильственные действия записывали на видео для устрашения других и демонстрации своего превосходства. Уголовные дела по фактам вымогательства и хулиганства направлены в суд", – сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

Кроме того, по информации полиции, в мае этого года УБОП ДП Павлодарской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, которые занимались вымогательствами у молодежи. Участникам группировки инкриминируется совершение 10 таких фактов. У потерпевших они вымогали до 2 млн тенге. При этом запуганные жертвы преступников боялись обращаться в правоохранительные органы.

"Следует отметить, что вследствие таких противоправных действий потерпевшие идут на крайние меры вплоть до суицида. В одном из случаев в результате издевательств и физического насилия они довели до попытки самоубийства 22-летнего парня.

При задержании членов группировки изъято травматическое и холодное оружие, а также синтетические наркотики. Все подозреваемые лица арестованы. В отношении потерпевших приняты меры безопасности. Досудебное расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса", - отметили в полиции.