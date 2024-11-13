Избраны зампредседателя и секретарь ЦИК Казахстана

В Астане состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РК. В режиме видеоконференцсвязи участвовали председатели и члены территориальных избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что Указом Главы государства членами Центральной избирательной комиссии назначены Азамат Айманакумов и Михаил Бортник, Ляззат Суюндык назначена членом ЦИК постановлением Сената Парламента РК.

В ходе заседания избраны зампредседателя и секретарь ЦИК. Единогласным решением комиссии заместителем председателя ЦИК избран Мухтар Ерман, а секретарем — Шавхат Утемисов.

Председатель ЦИК обозначил основные направления работы членов ЦИК и курируемые ими сферы деятельности. Также обсуждены вопросы проведения выборов депутатов маслихатов вместо выбывших в регионах.