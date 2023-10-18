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Избран новый руководитель партии "Ауыл"

Сегодня, 18:26
АВТОР
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auyl.kz Сегодня, 18:26
Сегодня, 18:26
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Фото: auyl.kz

Нового руководителя партии "Ауыл" избрали на внеочередном съезде объединения, передаёт BaigeNews.kz.

Участие в мероприятии приняли делегаты из всех 20 региональных филиалов партии.

"Необходима активизация работы политической фракции "Ауыл" в мажилисе по реализации предвыборной программы нашей партии, а также по исполнению задач, поставленных Главой государства перед парламентариями. Учитывая это, считаю у руля партии должен находиться новый лидер из числа избранных депутатов мажилиса", - сказал Али Бектаев. Он отметил, что сосредоточится на своей работе в Сенате Парламента РК.

Новым председателем партии избран Серик Егизбаев, депутат мажилиса.

Егизбаев родился в 1963 году в Западно-Казахстанской области, имеет практический опыт работы в сфере сельского хозяйства и органах государственного управления.

Напомним, НДПП "Ауыл" получила восемь депутатских мандатов в мажилисе по итогам выборов.

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