Избран новый руководитель партии "Ауыл"
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Нового руководителя партии "Ауыл" избрали на внеочередном съезде объединения, передаёт BaigeNews.kz.
Участие в мероприятии приняли делегаты из всех 20 региональных филиалов партии.
"Необходима активизация работы политической фракции "Ауыл" в мажилисе по реализации предвыборной программы нашей партии, а также по исполнению задач, поставленных Главой государства перед парламентариями. Учитывая это, считаю у руля партии должен находиться новый лидер из числа избранных депутатов мажилиса", - сказал Али Бектаев. Он отметил, что сосредоточится на своей работе в Сенате Парламента РК.
Новым председателем партии избран Серик Егизбаев, депутат мажилиса.
Егизбаев родился в 1963 году в Западно-Казахстанской области, имеет практический опыт работы в сфере сельского хозяйства и органах государственного управления.
Напомним, НДПП "Ауыл" получила восемь депутатских мандатов в мажилисе по итогам выборов.
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