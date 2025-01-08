Президентом Qazaqstan Football League стал Ерлан Джамантаев. Решение было принято на заочном заседании общего собрания членов Лиги. Кандидатура 50-летнего отечественного специалиста была поддержана большинством голосов участников заседания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение QFL.

Джамантаев широко известен в казахстанском спорте. Он в прошлом занимался профессиональным футболом, был руководителем и главным тренером частного клуба "Ушкын-Искра". В разные годы возглавлял национальную сборную Казахстана по пляжному футболу и Департамент массового, женского футбола и футзала Казахстанской федерации футбола.

С 2021 по 2023 годы занимал должность председателя правления ФК "Актобе", с которыми завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана. До избрания президентом QFL был директором ФК "Окжетпес", ставшего пятикратным чемпионом Первой лиги. Кроме того, является генеральным секретарем ассоциации "Республиканская лига частных футбольных школ и академий".

Напомним, женские футбольные команды обязаны создать все клубы Премьер-лиги Казахстана.