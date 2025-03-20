Кирсти Ковентри избрана 10-м президентом Международного олимпийского комитета на 144-й сессии МОК в Коста-Наварино (Греция), передаёт BaigeNews.kz.

Она двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, семикратная чемпионка мира, 14-кратная победительница Африканских игр, многократная рекордсменка мира. Самая титулованная спортсменка в истории Зимбабве и министр спорта этой страны.

Ковентри сменит на посту Томаса Баха, заявившего о своём уходе в августе 2024 года.

Соперниками Конвентри на выборах были президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ, глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу, президент Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лаппартьен, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш и вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч — младший.