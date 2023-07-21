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Избран новый президент международного общества "Қазақ тілі"
Рауана Кенжеханулы избрали новым президентом международного общества "Қазақ тілі", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Организация существует 34 года и ведёт работу по развитию государственного языка.
По словам нового руководителя, в планах фонда запустить проекты по модернизации казахского языка, а также создавать больше контента.
Повышение статуса государственного языка, изучение и устранение препятствий для его развития – дискуссии на эти темы поднимают уже не первый год. И хотя 75 процентов абитуриентов в этом году сдавали ЕНТ на государственном языке, динамика не свидетельствует о качестве преподавания, считает новоизбранный президент общества "Қазақ тілі". Это показывает и ежегодный срез знаний.
"На результате такого исследования, как PISA. Наиболее сложная ситуация в трёх направлениях. Самый слабый результат среди учащихся именно по направлению "Читательская грамотность на родном языке". Это означает, что язык как главный инструмент коммуникаций, к сожалению, в системе образования, особенно в школе, не формируется на необходимом уровне", - сказал Рауан Кенжеханулы.
На собрании предложили работать и с информационными технологиями, в частности повышать доступность казахоязычного контента. Выступающие также отмечают возможность применения казахского языка в предпринимательстве.
У общества "Қазақ тілі" 135 филиалов. В его рядах общественные деятели, руководители научно-исследовательских учреждений и писатели. За последние годы организация перевела на казахский язык мировой музыкальный сервис Spotify, запустила проект "Көрнекі", а также выпустила книгу "Желтоқсан" о трагических событиях 1989 года.
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