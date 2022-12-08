Избран новый председатель Верховного суда РК

Сегодня на пленарном заседании Сената избрали нового председателя Верховного суда РК, передает BaigeNews.kz. Им стал Асламбек Мергалиев.

Он родился 2 апреля 1972 года в селе Каракудук Иртышского района Павлодарской области. В 1999 году окончил Стамбульский государственный университет, получил специальность юриста. Мергалиев работает в судебной системе с 2001 года. Профессиональную трудовую деятельность начал с должности главного специалиста Павлодарского областного суда. В разные годы работал судьей в районных судах. С 2008-2012 годы занимал должность председателя Экибастузского городского суда Павлодарской области.

С 2012 года по 2014 год работал в должности председателя суда №2 города Павлодара. В 2014 году назначен председателем апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда. С 2015 по 2020 годы занимал должность председателя Костанайского областного суда.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года назначен на должность председателя Актюбинского областного суда.

За безупречную службу отмечен почетными грамотами Асамблеи народов Казахстана, председателя Верховного суда Республики Казахстан, председателя "Союза судей РК". В 2008 году избирался членом Центрального Совета союза судей РК.

Женат. Воспитывает троих детей.