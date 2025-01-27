Табигат Зейнулкабден стал новым председателем маслихата Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился 3 октября 1974 года в селе Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области. Окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина (1998 г.), специальность "Экономист-менеджер"; Казахский гуманитарно-юридический университет им. М. Нарикбаева (2002 г.), специальность "Юриспруденция"; Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати (2002 г.), специальность "Водные ресурсы и водопользование".

Работал замначальника УПП в ОЭ ТОО "Қарағанды Жылу", директором ТОО "Кар МунайТрейдинг", исполнительным директором ТОО "Қарағанды Су". Был заместителем гендиректора МСХ КВР РГП "Канал им. Каныша Сатпаева", начальником снабжения ТОО "Тулпар-Тальго", генеральным директором ТОО "Қарағанды Су".

С 20 июня 2016 года - генеральный директор ГКП на ПХВ "Астана су арнасы". 29 марта 2023 года избран депутатом маслихата Астаны VIII созыва.

Член постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства.

Ранее маслихат возглавлял Ерлан Каналимов. Он сложил полномочия 23 января.