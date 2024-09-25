Избран новый глава правления компании Национальные информационные технологии

Решением совета директоров Баян Конирбаев избран председателем правления АО "Национальные информационные технологии", передаёт BaigeNews.kz.

Конирбаев родился в 1986 году в Алматы. Имеет 15 лет опыта работы, из них более 10 лет на руководящих должностях и более пяти лет в IT-инфраструктуре. Сертифицированный профессионал по государственно-частному партнерству CP3P-E (Charter holder, APMG), США.

В 2008 году окончил Алматинский институт энергетики и связи по специальности "Радиотехника, электроника и телекоммуникации", в 2011 году — Университет Цинхуа по специальности "Менеджмент и инженерия", в 2017 году — Швейцарскую бизнес-школу по направлению "Прикладные бизнес-исследования". В 2019 году прош`л обучение по Цифровой Трансформации (Стратегия платформ, ИИ, Блокчейн, Облачная аналитика, Кибербезопасность) в Массачусетском Институте Технологий (MIT), США.

Карьеру деятельность начал в сфере строительства. С января 2009 года по сентябрь 2011 года работал представителем в Казахстанской компании в Пекине. С октября 2011 года по январь 2017 года трудился за рубежом в китайских и американских компаниях. С марта 2017 года по январь 2018 года занимал должность старшего руководителя отдела по продаже проектов в "Bright Oceans Corporation Group". Имеет опыт работы в интеграции решений на основе Искусственного Интеллекта в китайских компаниях.

С 2018 по 2019 год работал в структурах АО НАК "Казатомпром", где прошёл путь от менеджера до директора Департамента трансформации бизнеса. С сентября 2019 года временно исполнял обязанности руководителя Управления цифровизации Алматы, а с февраля 2020 года стал руководителем этого управления.

С августа 2023 года занимал должность главного директора по технологиям АО "Цифровой Торговый Коридор", член группы компаний Морского Порта Сингапура. Курировал вопросы развития цифровой платформы для мультимодальных перевозок, управления разработкой и серверной инфраструктурой, а также стратегического развития информационной платформы.