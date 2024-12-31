Избран новый глава Казахстанской федерации хоккея
Сменился также вице-президент организации.
Сегодня, 20:10
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Сегодня, 20:10Сегодня, 20:10
32Фото: icehockey.kz
Решением внеочередной конференции Казахстанской федерации хоккея Сакен Мусайбеков избран на должность генерального директора КФХ, передаёт BaigeNews.kz.
В сообщении организации сказано, что Мусайбеков обладает огромным управленческим опытом в сфере спорта, занимал ключевые позиции в ряде организаций и ведомств, включая должности вице-министра культуры и спорта Казахстана и генерального секретаря Национального Олимпийского комитета РК.
"Многолетний опыт и большие компетенции в сфере спота помогут в развитии и популяризации хоккея с шайбой в Республике Казахстан", - отметили в КФХ.
Изменения в руководстве коснулись и усиления международного направления – Глеб Каратаев избран на должность вице-президента РОО "Казахстанская федерация хоккея".