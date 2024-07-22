Избран новый гендиректор компании "КазТрансОйл"

По решению совета директоров "КазТрансОйл" генеральным директором (председателем правления) АО с 22 июля избран Арман Касенов, передаёт BaigeNews.kz.

До назначения Касенов был заместителем председателя правления по маркетингу АО "НК "QazaqGaz". В разные годы работал генеральным директором - председателем правления ТОО "КазТрансГаз Өнімдері", заместителем генерального директора по корпоративному развитию, управляющим директором по корпоративному развитию, директором департамента бюджетного планирования и экономического анализа АО "КазТрансГаз", генеральным директором РГП "КазВодХоз" Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Решением совета директоров АО "КазТрансОйл" c 22 июля досрочно прекращены полномочия Талгата Курманбаева в качестве генерального директора. По собственной инициативе он исключён из состава совета директоров АО "КазТрансОйл".

С учётом внесённых изменений в состав правления АО "КазТрансОйл" входят генеральный директор (председатель правления) Арман Касенов, члены правления - заместитель гендиректора по производству Темирхан Абдиров, заместитель гендиректора по транспортировке Эрик Сагиев, заместитель гендиректора по экономике и финансам Амиржан Оспанов, заместитель гендиректора по корпоративному управлению Алмас Унгарсынов, управляющий директор по социально-трудовым отношениям и общим вопросам Газиз Кошанов, управляющий директор по юридическим вопросам Жайдарман Исаков.



В состав совета директоров АО "КазТрансОйл" входят председатель, представитель АО НК "КазМунайГаз" Булат Закиров, члены - представитель АО НК "КазМунайГаз" Ардак Қасымбек, независимый директор Казбек Кусаинов, независимый директор Адриан Фрейсине, независимый директор Миллер Тимоти Глен.