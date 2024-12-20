Избран микрофинансовый омбудсмен Казахстана
В Казахстане действуют 220 микрофинансовых организаций.
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По итогам заседания Совета представителей большинством голосов микрофинансовым омбудсменом Казахстана избрали Назгуль Естеусизову, передаёт BaigeNews.kz.
Она имеет высшее экономическое и юридическое образование, является магистром юридических наук. Имеет стаж работы в банковском секторе. До избрания микрофинансовым омбудсменом занимала должность председателя Национальной палаты коллекторов Казахстана.
Перед омбудсменом поставлены задачи по обеспечению защиты прав клиентов микрофинансовых организаций и содействию в разрешении споров между заёмщиками и микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами.
По состоянию на 1 декабря, в Казахстане действуют 220 микрофинансовых организаций, 215 кредитных товариществ, 199 коллекторских агентств и 497 ломбардов.
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