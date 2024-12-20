По итогам заседания Совета представителей большинством голосов микрофинансовым омбудсменом Казахстана избрали Назгуль Естеусизову, передаёт BaigeNews.kz.

Она имеет высшее экономическое и юридическое образование, является магистром юридических наук. Имеет стаж работы в банковском секторе. До избрания микрофинансовым омбудсменом занимала должность председателя Национальной палаты коллекторов Казахстана.

Перед омбудсменом поставлены задачи по обеспечению защиты прав клиентов микрофинансовых организаций и содействию в разрешении споров между заёмщиками и микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами.

По состоянию на 1 декабря, в Казахстане действуют 220 микрофинансовых организаций, 215 кредитных товариществ, 199 коллекторских агентств и 497 ломбардов.