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Избран микрофинансовый омбудсмен Казахстана

В Казахстане действуют 220 микрофинансовых организаций.

Сегодня, 20:01
АВТОР
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АРРФР РК Сегодня, 20:01
Сегодня, 20:01
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Фото: АРРФР РК

По итогам заседания Совета представителей большинством голосов микрофинансовым омбудсменом Казахстана избрали Назгуль Естеусизову, передаёт BaigeNews.kz.

Она имеет высшее экономическое и юридическое образование, является магистром юридических наук. Имеет стаж работы в банковском секторе. До избрания микрофинансовым омбудсменом занимала должность председателя Национальной палаты коллекторов Казахстана.

Перед омбудсменом поставлены задачи по обеспечению защиты прав клиентов микрофинансовых организаций и содействию в разрешении споров между заёмщиками и микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами.

По состоянию на 1 декабря, в Казахстане действуют 220 микрофинансовых организаций, 215 кредитных товариществ, 199 коллекторских агентств и 497 ломбардов.

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