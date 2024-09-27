Избран генеральный секретарь НОК Казахстана

Сегодня, 27 сентября, в Астане состоялась внеочередная Генеральная ассамблея Национального Олимпийского комитета Казахстана, передаёт BaigeNews со ссылкой на olympic.kz.

В заседании высшего органа управления НОК Казахстана приняли участие президент НОК Казахстана Геннадий Головкин, вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев, а также президенты и представители 31 Национальной спортивной федерации по олимпийским видам спорта.

Геннадий Головкин отметил достижения спортсменов на прошедшей Олимпиаде в Париже и подчеркнул, что соревновательный цикл еще продолжается. И подготовку к следующим Играм, которые пройдут в Лос-Анжелесе в 2028 году, необходимо начать уже сейчас.

Одним из рассмотренных вопросов на повестке Генеральной ассамблеи стало избрание нового генерального секретаря. Геннадием Головкиным была предложена кандидатура Алимжана Акаева, которая в итоге была утверждена единогласно.

"Хочу выразить благодарность всем членам Генеральной ассамблеи за оказанное доверие и поддержку выдвинутой мною кандидатуры. Поздравляю Алимжана Акаева с избранием. Уверен, что его многолетний опыт и знания помогут достигнуть поставленных целей и задач", - резюмировал Геннадий Головкин.

К слову, Алимжан Акаев имеет степень магистра государственного управления (Университет Дрейка, Дес Мойнес, Штат Айова, США), магистра бизнес администрирования (Университет Северной Айовы, Седар-Фоллс, Штат Айова, США), диплом Государственного управления во внешнеполитической деятельности (Дипломатическая Академия МИД России, Москва, РФ).

Алимжан Акаев в течение семи лет возглавлял Департамент международных отношений Национального Олимпийского комитета Казахстана, где представлял интересы НОК Казахстана на международных форумах и конференциях, способствуя развитию международных спортивных связей и укреплению репутации Казахстана на мировой спортивной арене.

С февраля 2024 года занимал должность советника президента НОК Казахстана по международным вопросам.