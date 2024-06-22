Избивший жену из-за ремонта казахстанец получил три года тюрьмы
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Жителя Актобе осудили за избиение жены, в результате которого здоровью женщины был нанесён тяжкий вред, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
В квартире на ул. Рыскулова супружеская пара делала ремонт, оба были выпившие и поругались. Мужчина ударил один раз жену по лицу и несколько раз по телу. В итоге женщина попала в больницу.
Экспертиза установила причинение тяжкого вреда здоровью, у неё диагностировали закрытые осложнённые переломы трёх ребер со смещением костных отломков и ушиб правого лёгкого. Муж пострадавшей оказался на скамье подсудимых по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью. Он рассказал подробности происшествия: что ударил жену ладонью по лицу и два раза по телу, потом попросил прощения и лёг спать.
На утро у женщины болел бок. По словам подсудимого, он предлагал вызвать скорую помощь, но жена отказалась. Уже на работе мужчина узнал о том, что супругу госпитализируют.
Потерпевшая просила суд освободить мужа от уголовной ответственности. Суд приговорил 54-летнего актюбинца к трём годам лишения свободы.
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