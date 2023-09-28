Избивший алматинца ради видео в соцсетях подросток избежал наказания

Уголовное дело в отношении двух подростков, один из которых избил незнакомого пожилого прохожего, а второй снимал происходящее на камеру, рассмотрел суд Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в июле 2023 года. Двое подростков на улице увидели лежащего на земле нетрезвого мужчину. Юноши начали будить незнакомца, толкая его по ногам. На это мужчина ответил нецензурной бранью.

"Один из несовершеннолетних, будучи оскорблённым, и не желая мириться с услышанным, нанёс несколько ударов по лицу потерпевшего. Второй подросток снимал всё происходящее на видеокамеру смартфона, провоцируя друга к нанесение телесных повреждений потерпевшему, насмехаясь и сопровождая всё циничными комментариями. После чего, желая заявить о себе обществу, распространили снятый ими видеоролик в социальной сети Instagram с открытым доступом для просмотра", - рассказали детали дела в суде.

По заключению эксперта пожилой мужчина получил лёгкий вред здоровью.

В суде подростки признали свою вину, раскаялись и попросили прощения у потерпевшего. Пострадавший мужчина заявил, что примирился с обидчиками, претензий к ним не имеет и попросил суд освободить их от уголовной ответственности.

"Он простил несовершеннолетних, так как их родители возместили ему материальный и моральный ущерб. В связи с этим на основании части 1 статьи 68 Уголовного кодекса РК суд освободил несовершеннолетних подсудимых от уголовной ответственности, производство по делу прекратил", - сообщили в суде.