Избивших на заправке парня задержали бойцы УБОП в Талгаре

На одной из заправок Талгара компания молодых людей избила парня. Нападавших нашли и задержали полицейские, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов. По его словам, ночью 10 сентября на парня 1999 года рождения напали без каких-либо причин. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования управления полиции Талгарского района по ст. 293 ч.2 УК РК "Хулиганство".

"15 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Алматинской области задержаны пятерых подозреваемых 1998, 1999 года рождения и троих парней 2000 года рождения. В настоящее время задержанные лица проверяются в причастности к другим преступлениям. По указанному факту проводятся следственные мероприятия для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования", — написал Бауржан Аленов.

Основных фигурантов дела поместили в изолятор временного содержания.

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