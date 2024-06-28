Избившего жену экс-советника посла ОАЭ арестовали на 15 суток

Суд в Астане рассмотрел дело в отношении бывшего советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаш по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью супруги, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела следует, что Мамаш в ходе конфликта применил физическую силу отношении жены.

"Дело рассмотрено судом в рамках санкции КоАП, по которому М. привлекался к административной ответственности. В ходе судебного заседания М. и его адвокат, не согласившись с протоколом об административном правонарушении, указали, что его вина не доказана материалами дела, а также место совершения правонарушения не подпадает под юрисдикцию РК, кроме того действия М. относятся к семейно-бытовым между ним и его супругой, по которому ведётся отдельное расследование в рамках уголовного судопроизводства", - сообщили в суде.

Санкция статьи 73-1 КоАП предусматривает взыскание в виде предупреждения или административный арест на 15 суток.

Постановлением суда Мамаш признан виновным в совершении правонарушения и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

Постановление ещё не вступило в законную силу.

Ранее Карина Мамаш записала видеобращение. Она заявила, что на протяжении 10 лет супруг её насилует и избивает, она и дети находятся в опасности. И потребовала помощи у государства.

Женщина вернулась в Астану, её разместили в кризисном центре.

После в полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по факту избиения Мамаш Карины её супругом.