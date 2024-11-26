Избившего женщину в автобусе арестовали в Алматы

В Алматы полицейские задержали мужчину, который поднял руку на женщину. Инцидент случился в одном из автобусов мегаполиса: пассажир ударил женщину, так как был недоволен тем, что она якобы громко разговаривала по телефону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Департамента полиции мегаполиса.

Задержанному 66 лет. Конфликт между ним и пассажиркой автобуса произошёл накануне.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается", - сказал начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.

В ДП Алматы подчеркнули, что обеспечение закона и порядка остаётся приоритетом.

"Каждый гражданин должен быть уверен, что правопорядок будет соблюдаться неукоснительно, а любые противоправные действия получат соответствующую правовую оценку", - резюмировали в алматинской полиции.

Напмним, 25 ноября сообщалось, что пассажир ударил женщину в автобусе в Алматы.