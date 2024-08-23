Избившего водителя "скорой" хулигана осудили в Караганде

Суд в Караганде рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, избившего водителя "скорой помощи", передаёт BaigeNews.kz.



27 января примерно в 00:05 Д., вынося мусор, увидел автомобиль "скорой" у подъезда дома, который преграждал ему путь к бакам.

Мужчина выразился нецензурно в адрес водителя спецмашины, толкнул автомобиль и прошёл. Возвращаясь обратно, он, демонстрируя пренебрежение, умышленно ударил водителя "скорой" кулаками в область лица, головы и рёбер слева.

"Д. причинил потерпевшему Б. вред здоровью средней тяжести, выразившийся в сотрясении головного мозга, закрытых переломах костей носа и носовой перегородки со смещением, закрытых переломах нижней медиальной стенки левой орбиты, подкожных гематомах век, субконъюнктивального кровоизлияния левого глаза, ушибленной раны лба", - сообщили в суде.

Приговором суда Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 5) ч. 2 ст. 107 УК. С учётом смягчающих и отягчающих обстоятельств, общественной опасности совершённого преступления, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком два года.

Исковые требования удовлетворены частично, взыскана сумма компенсации морального вреда в размере двух миллионов тенге, материальный ущерб, связанный с лечением потерпевшего, в размере 12 160 тенге, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 700 тысяч тенге.

Приговор ещё не вступил в законную силу.



