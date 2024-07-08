Избившего охранника в медцентре отправили на принудительное лечение

В Актобе мужчина с психическим заболеванием избил охранника одного из частных медицинских центров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

41-летний пьяный житель Актобе забрал у девушки-кассира мобильный телефон, а пришедшего к ней на помощь охранника два раза ударил кулаком по лицу и голове. Мужчина упал, а при попытке встать получил от нападавшего еще один удар ногой в лицо.

На дебошира завели уголовное дело по факту хулиганства. Позже выяснилось, что он страдает хроническим психическим заболеванием "Параноидная шизофрения".

Суд установил, что в момент нападения на охранника он не осознавал свои действия. Учитывая психическое состояние мужчины, он нуждается в принудительном лечении в стационаре. Потерпевший простил обвиняемого и претензий ему не предъявлял.

В итоге суд освободил обвиняемого в хулиганстве от уголовной ответственности и назначил принудительно лечение в психиатрическом стационаре общего типа.

Ранее в Актау фельдшера скорой помощи избили до сотрясения мозга.

О громких случаях нападений на медицинских работников - в материале корреспондента BaigeNews.kz.